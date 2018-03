Gourmet ecológico Feitos com madeira certificada, os utensílios da Garda Design foram desenvolvidos especialmente para o público masculino. A loja recém-aberta no shopping Villa-Lobos vai equipar a cozinha dele. Há tábuas para carne e apoios para garrafas de vinho (a partir de R$ 79). A adega de parede confeccionada com MDF e alumínio polido é vendida em duas versões. A menor acomoda quatro garrafas (R$ 168); a maior, 12 (R$ 327).Villa-Lobos. 3024-4203.