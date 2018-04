Governador afirma que apuração prescinde de um 'caso concreto' O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), desqualificou ontem as denúncias de Roque Barbiere e disse que só abrirá investigação se o deputado citar um caso concreto. "Não temos nenhum caso. Se for citado um caso, ele vai ser rigorosamente apurado", disse. Ele também descartou mudanças no procedimento de liberação de recursos para emendas por considerá-lo rigoroso e transparente.