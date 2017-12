Governador de SC se reúne com Lula para definir ajuda

O governador Luiz Henrique da Silveira está reunido na tarde desta quinta-feira, 27, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois discutem as ações de ajuda às vítimas dos temporais e enchentes que atingiram o Estado. Além disso, o presidente e o governador vão discutir o processo de recuperação da infra-estrutura das malhas viárias atingidas pelas chuvas. Veja também: Santos organiza doações; saiba como ajudar Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Onze estradas tem trechos interditados Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na quarta, Lula assinou uma Medida Provisória liberando R$ 1,029 bilhão para a recuperação de um terço do Estado de Santa Catarina. Outros R$ 600 milhões serão destinados a outras áreas afetadas em Espírito Santo, Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo. "Essa é a maior tragédia em termos de enchente que já aconteceu no Brasil", disse. O governador Luiz Henrique da Silveira estimou em R$ 250 milhões só as verbas para recuperar a infra-estrutura e a malha viária estadual. Os prejuízos para a economia superam os R$ 300 milhões. O Ministério da Fazenda fará um aporte específico de R$ 370 milhões para o governo de Santa Catarina por meio de títulos públicos. Do total de R$ 1,6 bilhão, serão destinados R$ 720 milhões para Defesa Civil em todo o País - R$ 350 milhões para a recuperação de portos catarinenses, R$ 280 milhões para a recuperação de estradas (R$ 129 milhões para Santa Catarina), R$ 150 milhões para as Forças Armadas e R$ 100 milhões especificamente para o setor da saúde. Foto: Celso Junior/AE Lula em reunião com o governador de Santa Catarina O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que a prioridade será montar um hospital de campanha e recuperar a infra-estrutura dos hospitais. Ele informou ainda que 40 toneladas de medicamentos chegariam nesta quinta ao Estado.