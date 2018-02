Governador do AM é alvo de adversários

Os candidatos adversários do candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PMN), uniram-se no debate de ontem em ataques à administração atual. Ao mesmo tempo, foram afáveis um com o outro. Frases como "você tem razão" ou "concordo com você" foram usadas quatro vezes pelo candidato Alfredo Nascimento (PR) ao comentar respostas de Hissa Abrahão (PPS). "Você tem razão, a educação é uma das principais prioridades que qualquer governo tem de adotar", disse Nascimento, ao comentar resposta de Abrahão. Nascimento chamou Aziz de "governo ausente". E foi chamado de ministro dos Transportes do "quase", por não ter concluído obras prometidas.