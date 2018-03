Governador é acusado de propaganda ilegal

O Ministério Público Eleitoral entrou ontem com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Alagoas contra o governador do Estado, Teotônio Vilela Filho (PSDB), pela prática ilegal de propaganda eleitoral antecipada. Para o órgão, a revista Alagoas configura "propaganda eleitoral extemporânea, disfarçada de propaganda institucional". O governador só deve se manifestar sobre o assunto hoje, quando está prevista a inauguração da obra de ampliação da fábrica da Coca-Cola, em Maceió.