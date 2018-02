Governador e prefeito do Rio acompanham desfiles na Sapucaí O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito Cesar Maia acompanham o desfile da Portela, quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, em lugares bem próximos. Cesar Maia estava na área do recuo e andou entras as alas. Chegou abraçar e beijar os componentes da escola e até tentou sambar. Já Cabral, cumprimentou alguns integrantes da escola, mas ficou mais reservado. Pela primeira vez, o deputado Roberto Freire trocou o carnaval no Nordeste pelas vibração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas, mesmo no camarote da Brahma, o deputado não esquece a política. Segundo ele, o importante em 2007 é fortalecer a oposição a esquerda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo ele, faz um governo tercerizado pela direita.