Governador reeleito de Pernambuco mostra dados de sondagem e refuta ataque de Serra

Antes do início do debate de ontem entre os presidenciáveis na TV Record, a candidata Dilma Rousseff (PT) recebeu das mãos do governador reeleito de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), três pesquisas de intenção de votos feitas no Estado, no Ceará e na Bahia. Segundo as pesquisas, a presidenciável petista tem vantagem de mais de 50 pontos porcentuais em Pernambuco, e mais de 40 pontos nos outros dois Estados nordestinos. Pela sondagem do front aliado da petista, há empate técnico em Alagoas. O governador Eduardo Campos comemorou o fato de as obras do Nordeste como as refinarias, a transposição do Rio São Francisco e a ferrovia Transnordestina terem sido o tema central do debate no primeiro bloco. Revidando o tucano José Serra, garantiu: "Em Pernambuco tem sim refinaria".