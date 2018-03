Governador reeleito de RR é alvo de pedido de cassação

As ações são embasadas em gravações feitas por pessoas que participaram de conversas com a primeira-dama, Sheridan de Anchieta, com o procurador-geral do Estado, Francisco das Chagas Batista, e com o irmão do governador, Janser José Teixeira. Nos áudios, eles oferecem dinheiro e vantagens a eleitores em troca de votos em favor de Anchieta.

Em uma das gravações, Sheridan conversa com uma mulher e pergunta: "O que está faltando pra esse voto? Fala aí." Depois, faz um pedido: "Pense com carinho aí, resolve esse voto passe pra ele. A senhora não quer resolver agora." Procurada pela reportagem, a assessoria informou que Sheridan estava incomunicável no interior do Estado e só retorna hoje a Boa Vista.

Em trecho de outra gravação, o procurador Chagas Batista, que fez doação para a campanha de Anchieta Júnior, sonda um líder indígena de Pacaraima. "Vê a tua proposta aí, que é pra gente levar o pessoal pra marcar uma reunião com restante do pessoal que tem lá", diz.

Mídia. Constam ainda nas ações denúncias documentadas sobre uso maciço e abusivo da mídia do Estado, incluindo a Rádio Roraima, emissora mantida pelo governo. Sobre esse caso, corre um processo no TRE com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral favorável à cassação de Anchieta.

Também haveria uso indevido do Diário Oficial de Roraima, que durante o período eleitoral publicou anúncios institucionais do governo e de seus principais programas sociais.

A advogada do candidato derrotado, Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, disse que, se comprovadas as acusações, pode ser determinada a imediata diplomação e posse de Neudo Campos e Marília Pinto, que venceram no primeiro turno, conforme prevê resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O TRE dá posse hoje à tarde aos candidatos eleitos em Roraima.

Após tomar conhecimento da denúncia pela imprensa, a Procuradoria Regional Eleitoral anunciou a abertura de investigação.

O vice-governador eleito, que coordenou a campanha de Anchieta, negou as acusações - que, para ele, são "firulas de campanha". E acusou Neudo de ter montado as gravações. "Foi uma campanha dura, mas determinada, com resultado lícito. Na véspera da eleição, o Ibope disse que o Anchieta tinha 51% dos votos e o Neudo 49%, o que se confirmou no resultado final", alegou Chico Rodrigues.