Governador terá de explicar mudança na logomarca do Estado A Procuradoria Eleitoral no Rio Grande do Norte determinou que o governador do Estado, Iberê Ferreira de Souza (PSB), e a agência de publicidade Base Propaganda esclareçam, no prazo de dez dias, a nova logomarca do governo. O layout mostra um mapa do Estado desenhado com dezenas de letras "i" e imagens de pessoas.