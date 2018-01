Governador usa helicóptero de Abadía em colônia penal no MS

Às vésperas da visita de integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Investigação) do Sistema Carcerário, o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB-MS), usa o helicóptero que foi do traficante colombiano Juan Carlos Abadía Ramirez, para inspecionar as obras de reforma da Colônia Penal Agrícola de Campo Grande. O trabalho da CPI no Estado deve começar na quarta-feira, 12. Puccinelli, chegou no local nesta terça-feira, 11, onde vivem 580 presos em regime semi-aberto. O governador confirmou informações de relatórios sobre a situação do presídio, entre elas a de que quase a metade dos detentos dorme em rede dentro e fora do prédio, por falta de espaço para acomodações normais. As obras de reforma da Colônia são para ampliação e maior segurança dos alojamentos. Sobre o helicóptero, governador disse que "tudo o que foi obtido de forma ilegal e arrestado pela Justiça, seja terra, imóvel ou veículo, deveria ser revertido para o poder público". A aeronave é do modelo Jet Ranger, fabricado em 1991, com capacidade para três passageiros. O helicóptero foi entregue ao Governo do Estado no dia 1º de outubro do ano passado, pela 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e recebeu pintura nova e o emblema da Polícia Militar do MS. Abadía, preso em agosto de 2007 pela Polícia Federal, está cumprindo pena no Presídio Federal de Campo Grande.