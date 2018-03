Governadora do Pará perde apoio do PTB O candidato da oposição ao governo do Pará, Simão Jatene (PSDB), que vai disputar o segundo turno com a governadora Ana Júlia Carepa (PT), recebeu ontem a adesão de deputados eleitos do PTB, partido que na eleição de domingo formava a base de apoio da petista. O federal Josué Bengston aderiu a Jatene com os estaduais Júnior Ferrari, Timão Miranda e Eduardo Costa.