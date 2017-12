Governadores petistas saem em defesa do ministro Em sintonia com a estratégia traçada pelo Palácio do Planalto, os cinco governadores do PT saíram ontem em defesa de Antonio Palocci, argumentando que é preciso aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Eles se reuniram com o presidente do PT, Rui Falcão, em Brasília.