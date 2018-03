Governo admite atraso em obras do programa O governo não conseguiu cumprir a totalidade as obras do PAC previstas para acabar este ano, conforme admitiu ontem a coordenadora do programa e futura ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Segundo ela, será adiada a entrega de 18% dos projetos previstos para 2010 - que no total custarão R$ 97,8 bilhões. Os 82% finalizados somam R$ 444 bilhões.