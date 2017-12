Governo ainda diverge sobre restrições

Dois meses depois de estabelecerem restrições operacionais ao Aeroporto de Congonhas, as autoridades responsáveis pelo setor aéreo ainda divergem sobre quais os objetivos das medidas. Procurado, o Ministério da Defesa informou que não havia diretores disponíveis para dar entrevista. Informalmente, porém, a Assessoria de Imprensa alegou que a idéia era "desafogar o tráfego do aeroporto", referindo-se ao fim das conexões. Sobre a limitação das viagens a uma distância de mil quilômetros, a justificativa apresentada foi a segurança. O vice-presidente da TAM Paulo Castello Branco, diz, com certa ironia, desconhecer a justificativa das restrições. "Também estou querendo saber. Neste País, só se tira, não se leva nada. Não adianta tirar a conexão de Congonhas, se você não põe alternativa no lugar. Guarulhos está caminhando para a saturação. O grande gargalo é de infra-estrutura." Dois dias antes de renunciar ao cargo, o ex-presidente da Anac, Milton Zuanazzi conversou com o Estado e disse que o objetivo da restrição de mil quilômetros não era "desafogar Congonhas". Falou inicialmente que a medida envolvia uma questão de segurança, mas, em seguida, admitiu: "É uma decisão política do Conac (Conselho Nacional de Aviação Civil)." Para o professor de Transporte Aéreo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Respício do Espírito Santo Junior, "a regra é inócua". "As companhias estão dentro da lei." Ele lembra uma disputa similar ocorrida na década de 70 com a companhia SouthWest, em Dallas (EUA). Para estimular o uso de um novo aeroporto fora da cidade, o governo limitou as operações da SouthWest em Love Field, aeroporto central. A companhia "quebrou" o vôo em duas etapas e passou a fazer conexões relâmpago. "A Suprema Corte deu ganho de causa para a SouthWest", diz Respício. "O mesmo aconteceria aqui." O próprio Rolim Amaro, fundador da TAM, forçou a abertura de Congonhas para vôos para outras capitais, aproveitando-se de brechas legais. Na década de 90, quando o aeroporto estava limitado à ponte aérea e a vôos para o interior, Rolim obteve vôos para Brasília, com escala em Ribeirão Preto.