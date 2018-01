Governo analisa nesta 4ª verba para construção de casas em SC

O ministro das Cidades, Marcio Fortes, reúne-se nesta quarta-feira, 16, com a secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, e com representantes da Casa Civil da Presidência da República para decidir sobre o pedido de recursos destinados à construção de 1,5 mil casas em Santa Catarina, para abrigar vítimas do tornado que atingiu o Estado no início da semana passada.

O pedido foi feito na terça-feira por representantes do Estado durante reunião no Ministério das Cidades, com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin, de senadores e deputados. A estimativa é de que serão necessários R$ 30 milhões para as obras.

Nesta quarta, a Defesa Civil de Santa Catarina alertou para o risco de chuva forte, com possibilidade de temporal e de granizo no oeste, meio-oeste e especialmente no extremo oeste do Estado. Na quarta e quinta-feiras, as pancadas de chuva devem atingir todo o litoral, formando áreas de instabilidade.

Na noite de sexta-feira e na manhã de sábado, há possibilidade de formação de um sistema extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, provocando ventos com velocidade de 50 a 70 quilômetros por hora no sul de Santa Catarina, que devem deixar o mar agitado.

A Defesa Civil também alertou para o perigo de deslizamentos, principalmente no litoral do Estado e no Vale do Itajaí, por causa das fortes chuvas dos dois últimos meses.