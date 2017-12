Governo anuncia valor de corte no Orçamento; leia as principais notícias da semana

O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o contingenciamento, de R$ 69,9 bilhões, é o "maior dos últimos anos". Ele observou, no entanto, que o corte não foi linear, ocorreu de maneira selecionada, preservando prioridades para o governo, a exemplo de projetos estruturantes e em fase de finalização. Leia as principais notícias da semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.