Governo aumenta em maio preço de apostas das loterias da Caixa

BRASÍLIA - A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae) autorizou a Caixa Econômica Federal a aumentar a partir de maio os preços das apostas das loterias Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Loteca e Lotogol. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União. O reajuste começa a valer a partir do dia 18 de maio para Loteca e Lotogol, do dia 23 para Dupla Sena e Lotofácil e do dia 24 para Mega-Sena e Quina.

De acordo com o documento, um jogo simples de seis números da Mega-Sena, por exemplo, vai subir dos atuais R$ 2,50 para R$ 3,50. Para sete números, o valor passa de R$ 17,50 para R$ 24,50. Os valores aumentam de acordo com a quantidade de marcações. Uma cartela com 15 números, a aposta máxima da Mega-Sena, será de R$ 17.517,50. Hoje, ela custa R$ 12.512,50.

O preço da Lotofácil com 15 números passará de R$ 1,50 para R$ 2. No caso da Quina, os novos valores serão de R$ 1,50 para 5 números, R$ 7,50 para 6 números e R$ 20,00 para 7 números. Atualmente, esses jogos custam, respectivamente, R$ 1, R$ 4 e R$ 10.

A portaria da Fazenda informa que a Caixa deverá divulgar ao público em geral os novos valores e os números dos concursos a partir dos quais os novos preços serão cobrados dos apostadores com, no mínimo, 10 dias de antecedência das datas para a aplicação do reajuste.