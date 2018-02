Governo confirma 242 casos de leptospirose em SC

O número de casos de contaminação de leptospirose nos municípios atingidos pelas enchentes e deslizamentos de terra, desde o dia 22 de novembro em Santa Catarina chegou a 242 na última sexta-feira, 19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Já foram notificados 1.638 casos suspeitos, sendo que 762 estão em análise e 634 foram descartados. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Os 242 casos foram confirmados em moradores de Itajaí (64), Blumenau (53), Joinville (17), Camboriú (13), Tijucas (11), Jaraguá do Sul (9), Florianópolis (9), Gaspar (9), Balneário Camboriú (8), Ilhota (7), Itapema (7), São João Batista (5), Timbó (4), Navegantes (4), Palhoça (3), Santo Amaro da Imperatriz (3), Indaial (3), Itapoá (2), São Francisco do Sul (2), São José (2) e Brusque (2). Em Biguaçu, Canelinha, Rio dos Cedros, Guabiruba e Luiz Alves foi registrada uma contaminação em cada município. Um caso suspeito é confirmado quando o resultado do exame de laboratório se apresentar como reagente para leptospirose, e de acordo com a evolução clínica do indivíduo.