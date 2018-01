Governo construirá casas para vítimas de terremoto

O governo de Minas Gerais anunciou a construção de 76 casas na comunidade rural de Caraíbas, para abrigar famílias atingidas pelo terremoto ocorrido no dia 9 de dezembro último. O tremor atingiu 4,9 graus na escala Richter e praticamente destruiu o vilarejo, localizado no norte do Estado, a 663 km de Belo Horizonte. O episódio deixou quase 400 pessoas desalojadas, seis feridas e provocou a morte de uma criança de cinco anos. Foi o primeiro óbito registrado no Brasil em decorrência de abalos sísmicos. As casas devem começar a ser erguidas em duas semanas, de acordo com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG). As obras vão consumir um investimento de R$ 1,65 milhão. A previsão, segundo a Cohab, é de que as novas moradias fiquem prontas em aproximadamente quatro meses.