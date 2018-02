Governo de SC começa a pagar Auxílio Reação

O Governo de Santa Catarina começa a pagar nesta segunda-feira, 29, a primeira parcela referente ao Auxílio Reação, no valor de R$ 415,00, para as 356 famílias vítimas das enchentes cadastradas até o último dia 23. O auxílio, instituído pelo Governo do Estado, através da Medida Provisória Nº 148, será pago com dinheiro proveniente das doações nas contas oficiais do Departamento Estadual de Defesa Civil. O pagamento será realizado através do Banco do Brasil, sendo que os beneficiados, cadastrados pelas prefeituras, dos municípios afetados, deverão apresentar o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), na agência de sua cidade. Só receberão o benefício as pessoas com o CPF devidamente cadastrado, que se enquadram nos critérios da Medida Provisória (famílias com até três salários mínimos, que perderam seus locais de residência e não estão em abrigos). Conforme o secretário da Justiça e Cidadania, Justiniano Pedrosos, as famílias que não foram cadastradas até as 12 horas de terça-feira, 23, ou apresentaram problemas no CPF do responsável cadastrado, poderão ser incluídas no cadastro no mês de janeiro. Ao todo, 68 prefeituras receberam orientações da Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania e do Departamento Estadual de Defesa Civil sobre os procedimentos para requisição do benefício. Até o momento, 19 prefeituras efetuaram o cadastro de famílias que serão beneficiadas.