Governo de SP retoma privatizações de rodovias O trecho de 54 quilômetros da Rodovia Ademar Pereira de Barros (SP-342), que liga Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista, na região de Campinas, vai ser privatizado pelo governo do Estado de São Paulo. A concessionária Renovias, que já administra o trecho da estrada, que liga Campinas ao Circuito das Águas Paulista, assume a administração da rodovia com o compromisso de investir R$ 70 milhões em consertos, ampliação e manutenção. Segundo o site EPTV, atualmente, a estrada está repleta de buracos e o mato alto esconde as placas de sinalização. No trecho passam cerca de 3.200 veículos por dia. A concessionária vai construir uma praça de pedágio entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal, mas o valor da tarifa ainda não foi definido. Esta é a primeira privatização desde 2002, quando o governo suspendeu o programa de concessões. Além desta estrada, outros quatro lotes devem ser privatizados. Entre os lotes da região de Campinas estão as Rodovias Dom Pedro I e Luiz de Queiroz.