Governo decide transformar a Infraero em companhia aberta

O governo decidiu transformar a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) em uma companhia aberta. A intenção é possibilitar a captação de recursos no mercado de capitais. De acordo com informações da Infraero, o aviso de licitação para a contratação de uma consultoria que fará os estudos necessários já está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 5.

A Infraero informou ainda que as consultorias interessadas deverão apresentar as propostas técnica e de preços no dia 30 de abril. Essas propostas serão abertas no mesmo dia às 14h30, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o presidente da Infraero, Brigadeiro Cleonilson Micacio, darão entrevista sobre o assunto, em instantes.