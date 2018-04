Governo desapropria catamarãs para reforçar travessia entre Rio e Niterói

SÃO PAULO - O governador do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira, 24, decreto desapropriando os dois catamarãs da empresa Transtur para auxiliar no transporte de passageiros entre Rio e Niterói.

Em nota, o governo afirmou que o principal objetivo da desapropriação do Jumbo Cat I e Jumbo Cat II "é melhorar o transporte entre Rio e Niterói, já que as embarcações aumentam a oferta para passageiros que fazem a travessia entre as duas cidades diariamente". Os catamarãs, que estavam parados no estaleiro Transnave desde 2008, são mais rápidos do que as embarcações da Barcas S/A.

Acidente. Na manhã de segunda-feira, 23, a barca Ingá II, que saiu da Praça XV, no centro do Rio, com destino a Niterói, apresentou pane eletrônica no momento da atracação. O catamarã transportava 376 e o comandante da barca realizou manobra de emergência para atracar nas pedras do Aterro do Gragoatá.

Após o acidente com 18 feridos, a Barcas S/A informou que passaria a operar com frota reduzida dentro de dois dias, período em que o catamarã social Ingá II ficará fora de operação para inspeção.