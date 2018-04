Governo desconhece tamanho da miséria em SP

O governo federal não sabe exatamente qual é o contingente de famílias da cidade de São Paulo que vivem em condições de extrema pobreza - com renda mensal per capita de até R$ 70 - e que devem ser contempladas pelo programa Brasil sem Miséria. O tamanho exato da pobreza extrema no município mais rico do País ainda está sendo mapeado pelos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social. Deve ser conhecido até agosto para subsidiar o programa, a partir de setembro.

São Paulo atende hoje 202.001 famílias no programa Bolsa Família do governo federal, segundo dados do último repasse de verbas feito pelo Desenvolvimento Social. Eles mostram que no mês de maio foram repassados R$ 19,8 milhões para as famílias cadastradas no município.

Ainda de acordo com informações do ministério, 349.780 famílias na capital vivem com renda mensal de até R$ 140 per capita, o que significa menos de R$ 5 por dia. Se a faixa de renda mensal avaliada for de até meio salário mínimo (R$ 270), o número de famílias aumenta para 429.938.

No Brasil, de acordo com os dados do Censo 2010, recém-divulgados pelo IBGE, o total de pessoas na extrema pobreza representa 8,5% do total de 190 milhões de brasileiros. Em números absolutos são 16,2 milhões de miseráveis.

De acordo com levantamento feito Estado e publicado na edição de ontem, dentro desse grupo existe uma população, estimada em 10,5 milhões de brasileiros, que vive com renda familiar de até R$ 39 mensais por pessoa. São os que vivem em piores condições no País.

"É o núcleo duro da pobreza", segundo definição da secretária extraordinária para Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca.

A estimativa dos que sobrevivem com até R$ 39 mensais per capita foi obtida pela soma dos 4,8 milhões de miseráveis que moram em domicílios sem renda alguma e 5,7 milhões de moradores em domicílios com rendimento de R$ 1 a R$ 39 mensais per capita.