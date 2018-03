Governo deve anunciar novas normas para ocupação do solo, revela Temer

RIO - Após participar da abertura do 2º Congresso da Conferência Mundial de Justiça Constitucional, no Hotel Sofitel, em Copacabana, zona sul do Rio, o vice-presidente da República, Michel Temer, revelou que o governo federal deve anunciar novas normas para os municípios sobre o uso e a ocupação do solo.

"O Estatuto das Cidades, lamentavelmente, não é cumprido. É preciso reforçar os critérios da Defesa Civil mas, especialmente, fiscalizar, para impedir a ocupação das encostas", disse Temer.

O vice-presidente também afirmou que, em telefonema à presidente Dilma Rousseff, levou ao conhecimento dela as reivindicações do governador do Rio, Sérgio Cabral, pela antecipação dos recursos do PAC 2 e mudança nos critérios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Cabral pediu que os municípios da Região Serrana afetados pelas chuvas fiquem responsáveis pela distribuição das casas e que o sorteio nessas cidades seja eliminado. O projeto original prevê que 50% das casas sejam distribuídas pelos prefeitos e o restante, pelo critério de sorteio.