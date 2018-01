Governo discutirá transporte com governadores e prefeitos

O governo federal vai promover "a curto prazo" uma reunião com governadores e prefeitos para discutir as obras prioritárias do chamado PAC da Mobilidade Urbana, informou nesta segunda-feira, 7, o ministro das Cidades, Márcio Fortes. O programa contemplará principalmente investimentos em transporte urbano, com o objetivo de equipar as cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014.

"Temos ainda que definir a data dessa reunião, mas queremos ouvir as propostas dos governadores e dos prefeitos", disse o ministro, após assistir ao desfile do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Fortes disse ainda que será preciso discutir com governadores e prefeitos os limites de financiamento para saber quais obras poderão ser objeto de parceria.

Questionado se as áreas de saneamento e habitação, que estão vinculadas a sua pasta, poderão também receber dinheiro da futura produção petrolífera do pré-sal, Fortes respondeu que "no pré-sal consta que o dinheiro será usado para combater a pobreza, e pobreza passa por habitação e saneamento".

Fortes também negou que vá concorrer a algum cargo eletivo no próximo ano. "Se o presidente quiser, fico cinco anos e meio com ele", disse o ministro, que assumiu o cargo ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.