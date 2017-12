Governo divulga nota sobre ataque a seguranças de filho de Lula A assessoria de comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência divulgaram na noite desta quarta-feira uma nota sobre o assalto ao carro dos seguranças de Sandro Lula da Silva, filho do presidente. Segundo a nota, "por volta das 20h20, um veículo alugado pela presidência, que fazia a segurança de um dos filhos do Presidente da República, foi abordado por assaltantes, em Santo André, SP". O documento informa que houve confronto e dois seguranças foram ferido "um deles, atingido na cabeça e outro no tórax e na mão". A nota informa que os seguranças "foram removidos para o Pronto Socorro de Santo André, onde se encontram sob cuidados médicos". O filho de Lula, segundo a assessoria, "não estava no carro na hora do assalto e nada sofreu" e os agressores fugiram levando o veículo". "O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República instaurará Inquérito Policial Militar para averiguar as circunstâncias dos fatos e identificar os agressores", diz a assessoria do Planalto.