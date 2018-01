Governo diz ter aval da população para manter horário de verão

SÃO PAULO - O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ildo Grüdtner, disse à Agência Brasil que o governo tem pesquisas que mostram a aprovação popular ao horário de verão.

Por isso, o fim do horário especial, que muda a rotina dos brasileiros em 11 Estados, hoje está descartado. "Isso pode até ser avaliado no futuro, mas se a sociedade inteira ganha com a aplicação do horário de verão, por que vou deixar de utilizar?"