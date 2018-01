Governo do Paraná vai ajudar na recuperação de teatro atingido por incêndio

SÃO PAULO - O Governo do Paraná dará total auxílio para a reconstrução do Cine Teatro Ouro Verde, de Londrina, destruído por um incêndio no domingo, 12. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, pelo governador Beto Richa. Ele disse que pedirá o envolvimento da bancada paranaense em Brasília para que o governo federal também apoie a recuperação do prédio.

O fogo começou às 15h30 e em poucos minutos fez teto e parte de uma parede desabarem. Não houve feridos. Um vigia que estava no local acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou diversas equipes para o local às 16 horas. Ao menos 20 homens trabalharam para controlar as chamas. A energia elétrica teve de ser cortada na região.

Na manhã de hoje, a Defesa Civil liberou o prédio após a inspeção no local. Muitos equipamentos foram preservados, incluindo instrumentos musicais e aparelhos de iluminação.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é responsável pelo teatro desde 1978. O teatro estava fechado desde dezembro para reforma. Com capacidade para 950 pessoas, deveria ser reaberto em 10 de março, dando início às comemorações dos 60 anos de existência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ouro Verde foi inaugurado em 24 de dezembro de 1952, quando Londrina ainda vivia o auge do café. Daí a escolha do nome. Em 1998, ele foi tombado como patrimônio histórico e cultural do Paraná.