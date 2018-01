Governo do Rio e Angra acertam construção de 800 novas casas

O prefeito de Angra dos Reis, Tuca Jordão (PSDB), calculou em R$ 214 milhões os prejuízos do município com as chuvas que atingiram a cidade no fim de 2009 e que deixaram 52 mortos. Nesta terça-feira, 5, em encontro com o vice-governador Luiz Fernando Pezão, ele conseguiu acertar a construção de pelo menos 800 novas casas para alocar moradores que estão sendo retirados das áreas de encostas que ainda representam perigo. São casas de 45 metros quadrados que custam R$ 50 mil a unidade.

"O vice-governador quer chegar a 3 mil casas construídas. Acho que o problema mais grave da nossa cidade é realmente o da habitação, porque muitas famílias perderam tudo e outras mais vão perder as casas que serão demolidas, afirmou Jordão. O prefeito disse ainda que Pezão ligou durante o encontro para o diretor da Coppe-UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, para acertar o trabalho de monitoramento das encostas da região com a entidade.

Jordão informou que vai encaminhar hoje à Defesa Civil do Estado o documento oficial de avaliação de danos. Só depois de homologado ele poderá receber recursos também do governo federal para recuperar a cidade.