Governo do Rio enviará kits de calamidade para Campos dos Goytacazes

RIO - A secretaria estadual de Saúde do Rio informou esta noite que enviará kits de calamidade para Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Desde quinta-feira, o bairro Três Vendas está inundado após o desmoronamento da BR-356, que funcionava como um dique do Rio Muriaé. Segundo a Defesa Civil, neste sábado o nível da água baixou pelo menos 55 centímetros.

Campos será o sexto município a receber os kits, enviados às cidades atingidas pelas enchentes e alagamentos no norte e noroeste do Rio. Os outros foram enviados para Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Italva, Cardoso Moreira, Itaperuna e Aperibé.

"Cada kit tem 45 itens e vai armazenado em seis grandes caixas, com estoque para atender até 500 pessoas", informou a secretaria de Saúde. "Além dos kits, os municípios afetados estão recebendo ainda frascos de hipoclorito de sódio, usado para desinfecção de feridas e água, além de material informativo à população", informou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cidades de Campos e Italva receberam neste sábado 2.000 e 300 doses de vacina antitetânica, respectivamente, após terem solicitado o medicamento.