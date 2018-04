Governo do Rio inaugura sede administrativa da UPP Pavão-Pavãozinho/Cantagalo

SÃO PAULO - Será inaugurada nesta sexta-feira, 2, a sede administrativa da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, na zona sul do Rio. O prédio, que funcionará como base administrativa da UPP, possui 900m² de área construída e está localizado na Estrada do Cantagalo.

O local era anteriormente ocupado por famílias de baixa renda. Os moradores foram transferidos para os novos prédios construídos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Com o novo prédio, todos os projetos que contam com o apoio da UPP - como a UPP Mirim e a Escola de Música - passarão a ser realizados na nova sede e não mais no Espaço Criança Esperança, como acontecia desde a inauguração da unidade, em 23 de dezembro de 2009.

Também acontecerão no novo endereço as reuniões comunitárias e a sala de mediações do Tribunal de Justiça. As obras da nova sede custaram R$ 2.277.298,81.