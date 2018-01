Governo do Rio não pagou indenização Oito anos após o seqüestro do ônibus 174, no Rio, a família de Geísa Firmo Gonçalves, morta aos 20 anos durante ação da polícia, não recebeu indenização do governo fluminense. O pai dela, Gilson Martins Gonçalves, de Fortaleza, ganhou em todas as instâncias o direito a R$ 100 mil, além de pensão vitalícia de três salários mínimos.