Governo do RS publica nota sobre possível agressão em parque

SÃO PAULO - O Governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta segunda-feira, 3, nota sobre o possível abuso de policiais da Brigada Militar contra um frequentador do Parque Marinha do Brasil, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Segundo a nota, foi aberta sindicância para verificar se houve abuso por parte dos policiais militares.

O caso aconteceu na sexta-feira, 31. O jovem teria sido agredido na área de skate. O rapaz, que estava acompanhado de filha e esposa, foi preso por filmar policiais abordando os frequentadores do local. Fotos da agressão foram publicadas na internet e o caso ganhou repercussão. Os envolvidos no episódio vão prestar depoimento sobre a ocorrênia.

Decisão. Durante uma reunião realizada nesta segunda, o governador Tarso Genro orientou o comandante da Brigada, coronel Sérgio Abreu, para que sejam aplicadas técnicas de abordagem que evitem conflitos no parque.

Lei a nota na íntegra:

"O governador do Estado, Tarso Genro, reuniu-se nesta segunda-feira à tarde com o comandante da Brigada Militar, coronel Sérgio Abreu, para tratar do caso ocorrido no Parque Marinha do Brasil, envolvendo efetivos da BM e um frequentador da área de skate do parque. O comandante da Brigada informou ao governador que já está aberta uma sindicância para esclarecer o ocorrido, no sentido de verificar se houve abuso por parte dos policiais militares presentes ao fato.

O governador orientou o comandante da BM para que sejam aplicadas técnicas de abordagem que evitem o acirramento de conflitos, já que havia solicitação dos frequentadores do parque para que a BM agisse no local de prática de skate. Sérgio Abreu informou ao governador que já determinou a realização de reuniões com os frequentadores daquela área do Parque Marinha, tanto os praticantes de skate como os demais usuários do local, para que se busque formas de convivência sem conflitos, especialmente para que os jovens possam fruir daquele espaço sem sobressaltos."