Governo fará 76 casas para vítimas de tremor O governo de Minas anunciou a construção de 76 casas na comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi, para abrigar famílias atingidas pelo terremoto de 9 de dezembro. O tremor atingiu 4,9 graus na escala Richter, matou uma criança, feriu seis pessoas e deixou quase 400 desalojadas. As casas devem começar a ser erguidas em duas semanas, de acordo com a Companhia de Habitação do Estado (Cohab), ao custo de R$ 1,65 milhão. A previsão é de que fiquem prontas em quatro meses.