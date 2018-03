Governo fará 'o que for possível' para achar os corpos, diz Lula

A equipe baseada em Noronha - um total de oito peritos, cinco deles da Polícia Federal e três da polícia civil pernambucana - está encarregada da primeira etapa da identificação, que inclui a coleta de material que possa ser encaminhado para exame de DNA em Brasília e de impressões digitais dos corpos que apresentarem esta condição. Também no arquipélago serão catalogados eventuais pertences das vítimas - anéis, relógios, brincos, vestes.

Etapa inicial

Ao mesmo tempo em que os corpos forem levados para o Recife, as digitais coletadas seguirão direto para a superintendência da Polícia Federal naquela capital, para tentativa de cruzamento desses dados através do sistema da PF chamado AFIS, de identificação automatizada de impressões digitais. Já o material genético que se consiga colher seguirá direto para os laboratórios da PF em Brasília, para ser confrontado com o material genético de familiares das vítimas que está sendo coletado por outra equipe da Polícia Federal no Hotel Windsor, no Rio.

O passo a passo desta primeira etapa de identificação: primeiro, os corpos serão numerados de forma sequencial. O segundo passo consiste do trabalho fotográfico do estado do corpo e todas as suas características, inclusive vestes. O terceiro será a coleta de digitais e material genético.

A equipe de peritos - dois da área de medicina, um da área de odontologia,um químico perito em DNA e um papiloscopista da PF e um médico legista, um papilocoscopista e um auxiliar de necropsia da polícia civil estadual - pode ser reforçada de acordo com a demanda.