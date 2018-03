Governo federal anuncia verba de R$ 35 mi para vítimas da chuva no Rio

SÃO PAULO - O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 14, que vai liberar R$ 35 milhões para o pagamento de aluguel social para cinco mil famílias de desabrigados dos municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Outra medida anunciada foi o pagamento, a partir da próxima terça-feira, 18, da antecipação dos benefícios do Bolsa Família relativos aos meses de janeiro e fevereiro e também do Benefício de Prestação Continuada (benefício pago a idosos e pessoas como deficiência) para as pessoas cadastradas nos três municípios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aluguel social será pago aos desabrigados da Região Serrana por 12 meses. Por meio de convênio entre União, Estado e municípios, as prefeituras vão iniciaram, nos próximos dias, o cadastramento das famílias nos abrigos. A listagem dos beneficiados será enviada para o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), que vai organizar e digitalizar o cadastro. O aluguel social será pago pela Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do cartão do Bolsa Família ou ordem bancária, nas agências do banco nos municípios atingidos.

Veja também:

Rumor de arrastão fecha comércio em Teresópolis

Deslizamento é um dos dez maiores do mundo, diz ONU

A tragédia vista de perto: relatos de quem perdeu tudo

IML de Teresópolis improvisa contêiner para vítimas

Veja como fazer doações para moradores do Rio

Dilma promete ajuda no 'resgate e na reconstrução'

GALERIA - Fotos da tragédia na Região Serrana

As famílias que tiverem perdido todos os documentos receberão das prefeituras a Declaração Especial para Beneficiários Localizados em Municípios em Estado de Emergência. De posse desse documento, a família cadastrada poderá retirar o benefício em qualquer agência da Caixa. Para quem também perdeu o cartão do Bolsa Família, o procedimento é o mesmo. Para garantir o pagamento dos benefícios, a Caixa está deslocando caminhões que funcionam como agências móveis para os locais afetados de forma mais grave nas três cidades.