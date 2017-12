Governo federal promete R$ 40 milhões para ajudar SC

O governo federal vai liberar, preliminarmente, R$ 40 milhões para a recuperação das rodovias federais danificadas pela forte chuva que atinge Santa Catarina. A promessa foi feita nesta terça-feira, 25, em Florianópolis, pelo ministro dos Transportes Alfredo Nascimento por ocasião de um encontro na residência oficial do governador catarinense Luiz Henrique da Silveira. A reunião também contou com a presença dos ministros da Integração Nacional Geddel Vieira Lima e do secretário especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolin. Veja também: Defesa Civil alerta para temporais em SC Chuva deixa 137 mil residências sem luz Defesa Civil abre conta para doações 'Em 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Foi anunciado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma visita nas áreas e à população atingidas pela enchente a partir desta quinta-feira. Eles prometeram que não faltarão recursos para atender as famílias atingidas. "Temos a certeza que nestas condições de catástrofe, os recursos do governo federal para ajudar Santa Catarina serão ilimitáveis", ponderou Geddel Vieira Lima. O governo federal deve disponibilizar nos próximos dias um crédito extraordinário com liberação imediata dos recursos para atender a população atingida. Segundo os ministros, Lula só não visitou ainda os locais atingidos pela enchente por que está recebendo o presidente da Rússia Dmitri Medvedev. Até esta quarta-feira também deverão desembarcar em Santa Catarina os ministros da Defesa, Nelson Jobim, das Cidades, Márcio Fortes, e da Saúde, José Gomes Temporão. Luiz Henrique da Silveira pediu empenho dos ministros no sentido de liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a população que teve prejuízos com a chuva. A senadora catarinense Ideli Salvati (PT) ficou responsável por liderar o fórum parlamentar catarinense em Brasília, composto por três senadores e 16 deputados, a fim de integrá-los no sentido de trabalhar pela liberação imediata dos recursos.