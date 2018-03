Governo federal se compremete a ajudar o Rio, diz senador fluminense

BRASÍLIA - O senador Lindberg Farias (PT-RJ) relatou na tarde desta quarta-feira, 12, que em audiência no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, se comprometeu a ajudar "no que for necessário" as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio de Janeiro. O senador disse que ainda hoje o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, irá ao Estado para verificar os estragos.

Lindberg disse ter passado ao ministro a informação de autoridades estaduais de que 48 pessoas morreram só em Teresópolis. O governo, segundo Lindberg vai orientar os ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Defesa e do Meio Ambiente a cooperarem com o governador Sérgio Cabral, nos trabalhos de recuperação das áreas atingidas. Dilma já teria telefonado ao governador do Rio para manifestar solidariedade e apoio.