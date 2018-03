Governo lança PAC sem piso para ''''poupar'''' Estados

Após ser anunciado ao longo de quatro meses com grande destaque, o governo desistiu de fixar em lei um piso salarial nacional para os policiais militares e civis no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Cidadania (Pronasci), o chamado PAC da Segurança, que foi lançado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a alegação de que a fixação de um piso nacional colocaria os Estados numa ''''camisa de força'''' orçamentária, o governo resolveu conceder um abono de até R$ 400 para os policiais que optarem por fazer um curso de qualificação como a alternativa de elevação dos baixos salários, o Bolsa Formação. Entre os governadores presentes à solenidade, o do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), foi cético. ''''Precisamos ver se o plano vai mesmo sair do papel'''', comentou, ao lembrar que a segurança já foi alvo de dois outros planos no governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula disse que aplicará R$ 600 milhões por ano, até 2012, nessa ação, num total de R$ 3 bilhões, mas antes terá de aprovar um projeto de lei no Congresso. ''''Se apresentássemos uma remuneração (pensada inicialmente como R$ 1.300) como piso salarial haveria, de imediato, uma alteração na escala salarial e poderia criar obstáculos para muitos Estados acompanharem'''', disse o ministro da Justiça, Tarso Genro. As Polícias Civil e Militar são de responsabilidade dos Estados. Para criar um piso salarial nacional para a categoria, além dos governadores, a União teria de arcar com parte dos custos. Por causa das contas públicas, o PAC da Segurança foi enxugado. O plano prevê investir, em cinco anos, R$ 6,7 bilhões para desenvolver outras 93 ações que vão de financiamento de moradia a policiais a construção de presídios para jovens. De início, 11 regiões metropolitanas serão as beneficiadas: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador, São Paulo e Vitória. Para o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Sérgio Salomão Shecaria, o sucesso do plano dependerá da gestão dos recursos, que devem ser aplicados segundo a necessidade das comunidades. PRINCIPAIS PONTOS Foco: O Pronasci terá como foco 11 regiões metropolitanas: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador, São Paulo e Vitória Adicional: Projeto institui adicional de R$ 180 a R$ 400 para policiais que freqüentarem cursos de especialização ou pós-graduação Moradias: Policiais e bombeiros com salários de até 4 mínimos terão acesso a um programa da Caixa para financiamento de 19 mil moradias. Quem ganha acima de 4 mínimos terá acesso a cartas de crédito da Caixa Força Nacional: Ampliação da Força Nacional, que terá sede própria e efetivo permanente de 500 homens Presídios: Serão construídos, até 2012, 93 presídios para jovens de 18 a 24 anos. A idéia é abrir até 37 mil vagas Susp: Texto regulamenta o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) para articular ações federais, estaduais e municipais nessa área Vagas: Projeto prevê a reserva de vagas nas PMs para quem sair do serviço militar e cria a lei orgânica da Polícia Civil