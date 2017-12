Governo lança plano para qualificar museus ao turismo

O Ministério do Turismo e da Cultura lançaram no fim da manhã desta segunda-feira, 25, um programa de qualificação de museus para o turismo. A idéia é transformar os museus em atrações visitadas pelos turistas que vêm ao País, como ocorre com monumentos como o Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Na primeira etapa foram escolhidos sete museus que ficam em cidades candidatas a sediar a Copa do Mundo de 2014. Serão beneficiados os museus de Arte Sacra da UFBA, na Bahia, a Casa das Artes do Divino, em Goiás, o Museu da Inconfidência, em Minas Gerais, o Museu Emílio Goeldi, no Pará, o Museu do Homem do Nordeste, em Pernambuco, o Museu Nacional de belas Artes, no Rio de Janeiro, e o Museu Oceanográfico, no Rio Grande do Sul. Os ministérios pretendem investir R$ 2 milhões em capacitação de profissionais, divulgação dos museus, panfletos e identificação de obras trilíngue (português-espanhol e inglês) e desenvolvimento de roteiros temáticos em que esses museus estejam inseridos.