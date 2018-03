Governo libera R$ 139 mi para rodovias atingidas pela chuva O governo liberou nesta segunda-feira, 8, cerca de R$ 139,38 milhões para a realização de obras emergenciais em rodovias da Região Sudeste atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A liberação dos recursos foi feita pela Medida Provisória (MG) 343, publicada no "Diário Oficial da União". Ao todo, a MP libera R$ 956,64 milhões para os ministérios da Ciência e Tecnologia, Fazenda, Justiça, Transportes, Comunicações, Planejamento, Esporte e Defesa. Os R$ 139,4 milhões serão aplicados, principalmente, nos Estados de Minas Gerais, Rio Janeiro (BRs 101 e 356, entre outras) e Espírito Santo. Segundo o Ministério dos Transportes, o dinheiro será usado para resolver situações como deslizamentos, quedas de barreiras e pontes danificadas. Um desses casos é o da Ponte General Dutra, na Região de Campos, no Rio, interditada no fim de semana passado, que deve receber reparos emergenciais. O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), responsável pela aplicação dos recursos, deverá divulgar nesta terça uma relação mais detalhada das obras que serão executadas e dos recursos disponíveis para cada uma. Mais recursos ao Sudeste O governo federal vai ainda liberar mais R$ 131,2 milhões para áreas atingidas pelas chuvas nas regiões Sul e Sudeste. A informação é da assessoria de imprensa da Casa Civil do Palácio do Planalto. Segundo o Ministério do Planejamento, a nova MP destinando recursos para o Sul e o Sudeste será publicada em edição extra, ainda nesta terça, do Diário Oficial. Para o Estado do Rio de Janeiro, essa MP destina R$ 81,2 milhões. O dinheiro será usado na construção de um desvio de um trecho da BR-101, em Campos (RJ), e na recuperação de um trecho da BR-393, em Petrópolis (RJ). Outros R$ 50 milhões serão destinados à Defesa Civil em outros municípios do Sul e do Sudeste.