Governo libera R$ 7 bilhões para PAC Mobilidade Médias Cidades

O Governo Federal lançará nesta quinta-feira, 19, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Médias Cidades. De acordo com o Ministério das Cidades, serão liberados R$ 7 bilhões para 75 municípios com população entre 700 mil e 250 mil habitantes ou para governos estaduais, com a anuência dos municípios envolvidos. O objetivo é fazer com que as cidades invistam em transporte público e vias urbanas.

O programa será anunciado aos representantes dos municípios pela presidente Dilma Rousseff, às 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a ministra do Planejamento Miriam Belchior, o secretário nacional de Mobilidade Urbana (MCidades), Júlio Eduardo dos Santos, e a Diretora do Departamento de Mobilidade Urbana (MCidades), Luiza Gomide, estarão presentes.

As regras do processo seletivo dos municípios serão apresentadas na reunião. Cada município deverá elaborar o projeto executivo para a execução das obras de mobilidade urbana com até duas propostas. As inscrições devem ser feitas no site do Ministério das Cidades entre 23 de julho e 31 de agosto e as propostas serão pré-selecionadas entre 3 de setembro e 1º de outubro. A divulgação das cidades contempladas pelo programa será feita no dia 30 de novembro.