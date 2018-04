Governo Lula mantém taxa de aprovação de 75%

A nota atribuída ao presidente, em uma escala de zero a dez, é de 7,9. Já o desempenho pessoal de Lula é aprovado por 85%. A taxa de aprovação ao presidente é o dobro da obtida por seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, quando faltavam menos de seis meses para o término do governo. Em julho de 2002, FHC era aprovado por 41% e desaprovado por 51%, segundo pesquisa Ibope feita na época.

Reduto. Os moradores do Nordeste, onde a candidata governista, Dilma Rousseff, obtém seus melhores resultados eleitorais, são os que mais bem avaliam o atual governo (81%) e o presidente (91%). Nada menos do que 43% dos nordestinos dão nota 10 à administração de Lula. No Sul, apenas 17% da população avalia a gestão da mesma forma.

Entre os eleitores mais pobres, com renda familiar de até um salário mínimo, a aprovação ao desempenho pessoal do presiente Lula chega a 90%.

Para 56% dos entrevistados, as oportunidades de emprego no Brasil melhoraram nos últimos dois anos. Para 68%, houve melhora no poder de compra no mesmo período.

Em relação ao item segurança pública, a parcela descontente é maior: 35% consideram que a situação piorou, e 32% afirmam que houve melhora./D.B.