Governo monitora convocação de protesto para a final da Copa

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto monitora, com auxílio da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), uma convocação pela internet que convida a população a protestar contra a Copa do Mundo logo após o jogo da final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha neste domingo no Maracanã

A PF identificou um vídeo em que há uma convocação para as 18h deste domingo em quatro cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Diante disso, a Abin está municiando os Centros de Coordenação de Defesa de Área criados para monitorar a segurança da Copa não só nessas quatro cidades, mas em todas as outras oito cidades-sede da Copa. Os serviços de inteligência das Forças Armadas e das Polícias dos Estados também estão alimentando o sistema.

O objetivo do trabalho conjunto é de prevenção a esses protestos e que todas as forças de seguranças estejam prontas para atuar nos locais. A decisão do governo é que todas as forças convocadas para atuar na segurança durante a Copa se mantenham a postos mesmo depois do final do jogos em suas cidades.

No Rio de Janeiro, a preocupação é ainda maior porque, além de ser o local da final da Copa, ali estarão pelo menos dez presidentes, incluindo a presidente Dilma Rousseff, e os presidentes da Rússia, Vladimir Putin e chefes de Estado e de Governo da Alemanha, que chegarão para a final da Copa.

Na terça-feira, após a derrota do Brasil para a Alemanha, o ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, afirmou que o governo já havia detectado um movimento de black blocs em várias cidades brasileiras, como Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que queriam se aproveitar da decepção da população com o resultado, para retomar protestos violentos.

Carvalho avisou que o governo estava "atento" e "monitorando" estas convocações e que ia continuar mapeando para evitar confusões e prejuízos em todo o País. Gilberto pediu ainda "bom senso" e "cabeça fria" aos manifestantes.