Governo pode criar câmara indenizatória para atender famílias

Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

"Se for instalada, a câmara deverá funcionar de maneira combinada com uma câmara semelhante na França, respeitando os direitos internos dos dois países", disse o ministro ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro.

Tarso lembrou os trabalhos da Câmara de Negociação criada para atender as famílias de vítimas do voo 3054 da TAM - após o acidente de julho de 2007, durante a tentativa de pouso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que resultou na morte das 199 pessoas a bordo.

De acordo com o ministro, 80% dos pedidos levados à câmara foram resolvidos extrajudicialmente. São processos que, segundo ele, poderiam demorar até dez anos, mas que foram resolvidos, em alguns casos, em menos de 12 meses. Atualmente, todas as famílias que tomaram providências legais contra a TAM (92% do total) já receberam indenizações.

"É uma experiência positiva e que vamos continuar, mas com as ponderações necessárias diante do momento de dor que as famílias [das vítimas do voo 447 da Air France] estão vivendo", disse Tarso.

Ainda nesta quinta-feira, o ministro participa de uma reunião com as famílias de passageiros do voo da TAM. Durante o encontro, eles vão pedir ao ministério a participação da Polícia Federal nas investigações do acidente.