Governo pode sofrer ação se controladores forem culpados Logo após o Comando da Aeronáutica admitir a possibilidade de ter havido falhas de controladores de vôo no choque entre o Boeing da Gol e o jato Legacy, a Advocacia Geral da União decidiu acompanhar de perto o processo de investigação que vai identificar os verdadeiros culpados pela tragédia. Com a entrada da União na história, o governo brasileiro passa a fazer parte do processo litigioso da investigação e poderá até, caso fique comprovada a responsabilidade dos controladores, ser alvo de ações de indenização, juntamente com a ExcelAire, empresa americana que comprou o Legacy da Embraer. O advogado Sérgio de Freitas Tapety e o consultor Cleso José da Fonseca terão a missão de avaliar o grau de culpa dos controladores no caso e subsidiar a defesa da União. Nesta terça, a PF ouviu mais três controladores, de um total de 13 que estavam de serviço nas torres de São José dos Campos e de Brasília no dia do acidente, o maior da aviação brasileira, ocorrido em 29 de setembro último, no qual morreram 154 pessoas. Os depoimentos foram tomados pelo delegado Rubens José Maleiner. A PF informou que eles estavam muito tensos e abalados, o que retardou o interrogatório. Maleiner, que é piloto e perito em investigações de acidentes aéreos, está ouvindo os controladores pela ordem cronológica do acidente. Anteontem, foram ouvidos os quatro primeiros. A PF considera esta quarta-feira o dia D da série de depoimentos, com o interrogatório dos quatro controladores que monitoravam o Legacy desde sua aproximação e passagem pelo espaço aéreo de Brasília, até o choque com o boeing. Os dois últimos serão ouvidos nesta quarta. Um dos que irão depor nesta quarta-feira teria passado ao substituto, segundo apurou a Aeronáutica, a informação falsa de que o Legacy voava a 36 mil pés, quando na verdade estava a 37 mil pés, mesma altitude em que vinha o avião da Gol em sentido contrário, procedente de Manaus. Quando percebeu a gravidade do erro, esse segundo controlador, de codinome T, passou a fazer tentativas desesperadas de contato com os pilotos do Legacy, mas não conseguiu por possível falha no sistema de comunicação. Uma fonte da Aeronáutica informou que, ao perceber que chegara o momento presumido da tragédia, T desmaiou e foi socorrido no serviço médico do Cindacta 1. Os nomes dos controladores estão sendo mantidos sob sigilo absoluto para evitar retaliações por parte de familiares das vítimas, como é praxe nesse tipo de situação. Conforme apurou a Aeronáutica, os controladores de Brasília fizeram, por meia hora, sete tentativas de contato com os pilotos do Legacy, que por sua vez tentaram 13 vezes falar com a torre. Mas as tentativas foram tardias e não se concretizaram por provável falha no sistema de comunicação do aparelho. Termina nesta quarta o prazo dado pela Justiça Federal para que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) entregue à PF todas as informações relativas ao acidente, entre as quais as análises e diálogos das caixas pretas dos dois aviões. Matéria alterada às 7h03, para acréscimo de informações