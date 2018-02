Governo quer acabar com GPS que localiza radar Os aparelhos de GPS que indicam radares podem estar com os dias contados. A proibição do equipamento está prevista entre as mudanças do Código de Trânsito. As alterações foram propostas pelo Ministério da Justiça em fevereiro e estão sob análise da Casa Civil, antes de seguir para o Congresso. Em 2006, resolução do Conselho Nacional de Trânsito liberou o GPS no painel dos veículos. Algumas empresas, além de fornecer mapeamento das ruas, passaram a informar também a localização dos radares. A proposta do governo considera o uso de GPS com localizador de radar infração gravíssima.