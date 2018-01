Governo quer campanha contra aviso de blitze da lei seca

O ministro da Cidades, Márcio Fortes, titular da pasta que comanda o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), afirmou que é preciso incentivar campanhas que coíbam a divulgação dos endereços das blitze da lei seca, prática que ganhou força com as redes sociais de internet. Segundo ele, são atitudes como essas que comprometem a eficácia da legislação e ainda colocam em risco a vida dos motoristas alcoolizados que driblam a fiscalização. Fortes sugere até o slogan para a nova bandeira: "Algo no estilo ?quem avisa amigo não é?", palpitou.

Desde que a legislação que estabeleceu penas mais rígidas para quem mistura álcool e direção entrou em vigor, em junho do ano passado, diversas comunidades do site Orkut já fizeram o papel de "dedo-duro" das operações de fiscalização em todo o País.

Recentemente, no Rio de Janeiro, um perfil no Twitter foi criado para a mesma função e virou febre. Os 22.637 seguidores - incluindo artistas - recebem informações em tempo real sobre os locais em que os policiais estão. Precisamos estimular as pessoas a não avisarem. "Quem avisa, não pode ser ''amigo'' quando o que está em jogo é a segurança da pessoa", explicou o ministro.

Táxi

Enquanto Fortes abraça uma nova causa em benefício da lei seca, a Prefeitura de São Paulo também quer um novo aliado para aumentar a adesão ao trânsito sóbrio. A partir de amanhã, táxis cadastrados que circulam pelos bairros da Vila Madalena, Augusta e Jardins vão oferecer descontos de 30% nas corridas feitas nas noites e madrugadas de sextas-feiras, sábados e domingos (das 20 horas às 6 horas). O objetivo é diminuir o índice de alcoolizados ao volante - tanto que os endereços que ganharão o Táxi Amigão coincidem com as áreas que mais exigem esforços da PM para fiscalizar a lei seca.