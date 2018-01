Governo Roseana licita 80 kg de lagosta e 1,5 tonelada de camarão

SÃO LUÍS - Em meio ao caos nos presídios e o colapso da segurança pública no Maranhão, está marcado para esta quinta-feira, 9, o primeiro pregão do ano para escolher as empresas que abastecerão as geladeiras do governo do Estado comandado por Roseana Sarney (PMDB). Dentre as iguarias solicitadas, estão 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e meia de camarão e oito sabores de sorvete.

A lista também inclui 750 quilos de patinha de caranguejo, ao custo de R$ 39 mil; duas toneladas de peixe e cinco toneladas de carne bovina e suína.

O Estado prevê gastar R$ 1 milhão com comida para a família Sarney e seus convidados até o fim de 2014. A informação foi antecipada na edição desta quarta-feira do jornal Folha de S.Paulo.

No edital, ainda está a compra de 2.500 garrafas de 1 litro do guaraná Jesus, 50 caixas de bombom e 30 pacotes de biscoito champagne. Está previsto ainda o gasto de R$ 108 mil em ração para peixes.

O segundo pregão para a licitação de fornecedores está marcado para sexta-feira, 10.